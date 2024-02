Schuss aus Waffe von Stiefpapa traf 25-Jährige

Vermeintlicher Einbrecher

Und das lief laut Polizei so ab: Die 25-Jährige aus Thalgau in Salzburg - sie war gerade zu Besuch bei ihrem Stiefvater in Pasching - glaubte Montagnachmittag, ein Einbrecher sei in das Haus eingedrungen und informierte den 62-Jährigen telefonisch darüber. Der holte dann aus der Garage eine seiner insgesamt vier Schusswaffen, ein kleinkalibriges Gewehr, und betrat das Haus. Als seine Stieftochter an ihm vorbeiging, löste sich ein Schuss - und traf die 25-Jährige.