Staatsschutz ermittelt nach Cyberangriffen in NÖ

In Niederösterreich hat es in den vergangenen Tagen mehrere Cyberangriffe auf Einrichtungen gegeben. Betroffen waren neben der Stadtgemeinde Korneuburg auch die Therme Laa an der Thaya im Bezirk Mistelbach sowie das Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI). Die Ermittlungen würden auf Hochtouren laufen, hieß es seitens der Landespolizeidirektion.