„Risikoappetit“ der Bitcoin-Anleger ist zurück

In den vergangenen Wochen hatte sich der Bitcoin-Kurs dagegen eher träge entwickelt. Und das, obwohl die erstmalige Zulassung spezieller Indexfonds in den USA für große Euphorie gesorgt hatte. Die Börsenaufsicht SEC hatte Mitte Jänner mehrere Spot-ETF auf Bitcoin zugelassen - ein unter Kryptofans lang erwarteter Schritt. Die anfängliche Begeisterung legte sich jedoch rasch, was sich in zwischenzeitlich deutlichen Kursverlusten niederschlug.