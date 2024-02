Zehn Jahre nach Coup: Tresorknacker (34) gefasst

Ende Jänner 2014 war in Oed im Bezirk Amstetten ein Unbekannter in eine Autowerkstätte eingestiegen. Der Kriminelle hatte dabei ein Fenster zum Büro aufgezwängt, dann einen Pkw demoliert und anschließend im Inneren nach Wertgegenständen gesucht. Mit einem Wagenheber transportierte er sogar einen Tresor in die Werkstätte, schnitt diesen auf und entnahm daraus Bargeld im dreistelligen Eurobereich. Auch eine Handkasse knackte der Mann, steckte Computerteile und einen Radio in die Tasche und flüchtete damit unerkannt.