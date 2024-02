Heißer Sommer kostete 5000 Franzosen das Leben

Wegen hoher Temperaturen mussten in Frankreich im vergangenen Sommer über 20.000 Menschen notfallmedizinisch versorgt werden, über 10.000 wurden stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Diese Bilanz bestätige die Notwendigkeit von Präventionsmaßnahmen im ganzen Land und einer verstärkten Strategie zur Anpassung an den Klimawandel, um die Auswirkungen der Hitze auf die Gesundheit der Franzosen zu verringern, teilten die Behörden mit. So arbeitet etwa die Stadt Paris an Konzepten, um erwarteten Spitzentemperaturen von bis zu 50 Grad in der Metropole im Jahr 2050 zu begegnen.