Rot-schwarzer Flirt | Schwarz-blauer Flirt?

Rot-schwarzer Flirt. Noch immer nicht auszuschließen, dass wir schon in etwas mehr als vier Monaten den Nationalrat neu wählen, der planmäßig erst in siebeneinhalb Monaten dran wäre. Die Koalitionsspekulationen jedenfalls borden über, als stünden die Wahlen bereits am kommenden Sonntag an. Diskutiert wird vor allem in den beiden (ehemaligen) Großparteien. In der SPÖ mehren sich - entgegen der Linie ihres Parteichefs Andreas Babler - die Signale Richtung Wiederbelebung der (ehemaligen) großen Koalition. Jüngste Aussagen des Kärntner SPÖ-Landeshauptmanns Peter Kaiser reihen sich an solche des Tiroler SPÖ-Landeshauptmannstellvertreters Georg Dornauer. Der Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig gilt ohnehin als Verfechter von Rot-Schwarz. Aus einem Flirt wie diesem - kann da eine tragfähige Ehe entstehen? Zweifel dürfen angebracht sein.