SUV verständigte Notruf nach schwerem Unfall

Frau lag am Boden

„Als wir mit dem ersten Fahrzeug eingetroffen sind, war der verunfallte Pkw unterhalb der Mondsee Straße am Mondseeberg mit ausgelösten Airbags zu sehen. Wir liefen gemeinsam mit den Kameradinnen vom Roten Kreuz Mondsee die Böschung hinunter. Die Fahrerin war nicht eingeklemmt, lag jedoch im Bereich des Beifahrersitzes am Boden des Fahrzeugs!“, beschreibt Einsatzleiter Johannes Schwaighofer von der FF Tiefgraben die dramatische Lage.