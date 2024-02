Anonyme Bewertungen können Existenzen vernichten

Italiens Regierung will anonyme Beurteilungen im Netz zu Restaurants und Unterkünften in Zukunft verbieten. Die „Krone“ fragte bei Branchenexperten nach, ob sie das für eine gute Idee halten. Außerdem wurde das am besten und am schlechtesten bewertete Hotel Oberösterreichs mit ihrer Online-Bewertung konfrontiert.