Betrunken am E-Scooter gegen ein Auto geprallt
Lenker verletzt
Schon wieder ein E-Scooter-Unfall: Mit 1,2 Promille Alkohol im Blut prallte in Pole (33) in Wels gegen ein abgestelltes Auto, wurde dabei so schwer verletzt, dass er ins örtliche Spital eingeliefert werden musste.
In der Nacht auf Samstag touchierte ein 33-jähriger Pole mit seinem E-Scooter einen parkenden Wagen entlang der Salzburger Straße in Wels. Der E-Scooter-Lenker kam bei dem Anprall zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu.
Ins Krankenhaus gebracht
Ein von den Polizeibeamten durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der 33-Jährige wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus verbracht.
