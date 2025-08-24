Lkw-Chauffeur saß im Vollrausch hinterm Steuer

OÖ. Feuerwehrjugend räumt bei Bundesbewerb voll ab

Er hatte im Fahren einen sitzen: Bei Schwerverkehrskontrollen auf der A8 Innkreisautobahn ging Polizisten der Landesverkehrsabteilung am Samstagabend ein schwer betrunkener Lenker eines rumänischen Sattelkraftfahrzeuges ins Netz.
Der 58-jährige Rumäne wies bei der Verkehrskontrolle deutliche Alkoholisierungsmerkmale auf, wie die Polizei im Behördenjargon mittteilt. Ein Alkovortest ergab einen Wert von knapp unter 2 Promille, der Test am geeichten Alkomaten wurde von dem 58-Jährigen verweigert. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
Mehrfach angezeigt
Er wird mehrfach, unter anderem wegen Nichteinhaltung des Wochenendfahrverbotes und der Lenk- und Ruhezeiten, angezeigt.
