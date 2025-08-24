Vorteilswelt
Hallstatt-Roman: Der Verrat liegt tief im Berg

Oberösterreich
24.08.2025 16:00
Jutta Leskovar schrieb bereits drei Romane, die in der Hallstattzeit (ab etwa 800 v. Chr.) ...
Jutta Leskovar schrieb bereits drei Romane, die in der Hallstattzeit (ab etwa 800 v. Chr.) spielen; sie selbst taucht jeden Tag auch hauptberuflich in diese versunkene Welt ein – sie ist Prähistorikerin.

Mord, Macht, Schicksal: Jutta Leskovars Hallstatt-Trilogie entführt in eine Welt zwischen Salzabbau, Stammeskriegen und starken Frauen – packender Trip in die Eisenzeit! Nun ist der dritte Band der historischen Romanreihe erschienen, er heißt „Salzberg-Tod“.

Der „Salzberg“ in Hallstatt hat es ihr doppelt angetan: Jutta Leskovar forscht als Prähistorikerin der OÖ Landes Kultur GmbH über die Hallstattzeit und sie schreibt Romane, die in dieser Epoche spielen.

Schauplätze im Salzkammergut
Nach „Salzberggöttin“ und „Salzbergerbin“ ist nun „Salzbergtod“ (alle drei Bücher im Verlag Gmeiner) erschienen. Der letzte Band erzählt die Geschichte von Adine, die als Bergherrin in Hallstatt lebt. Auch Bad Ischl, Traunkirchen oder der Dürrnberg bei Hallein sind Schauplätze im Buch.

„Krone“: Ihre Trilogie kommt gut an. Was, glauben Sie, ist das Erfolgsgeheimnis?
Jutta Leskovar: Urgeschichte wird oft als primitive Zeit gesehen, obwohl alles, was wir darüber wissen, eine ganz andere Sprache spricht. Besonders in der Hallstattzeit gab es hervorragendes Handwerk, intensive Vernetzung über ganz Europa, und das nicht nur am berühmten Fundort Hallstatt. Das will ich zeigen, aber diese Fakten sollen sich sanft in eine Geschichte fügen. Vor allem ist mir wichtig, dass man Spaß beim Lesen hat!

Jutta Leskovar mit der Trilogie
Jutta Leskovar mit der Trilogie

Was verbindet uns mit den Menschen früher?
Bei aller Vielfalt der Kulturen gibt es Dinge, die alle Menschen aller Zeiten verbinden. In Frieden leben wollen, gehört dazu. In meinen Geschichten bemühen sich die Leute genau darum. Außerdem möchte ich der oft verbreiteten Überzeugung von rein männerdominierten Gesellschaften etwas entgegensetzen. Was wir archäologisch über die Hallstattzeit wissen, spricht nicht für ein hierarchisches Patriarchat, aber auch nicht für eine Frauenherrschaft.

Planen Sie schon nächste Romane?
Ich habe natürlich Ideen für weitere Geschichten in diesem „Salzberg-Universum“. Es gibt so viele spannende Details aus dieser Zeit, die mir als Inspiration dienen.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Oberösterreich

Lese-Sommer
Hallstatt-Roman: Der Verrat liegt tief im Berg
Wo´s am billigsten ist
Typischer Einkauf wurde um bis zu 66% teurer
Landespolizei
Aus Post-Duell wurde ein Fünfkampf mit Frauen-Duo
Lenker verletzt
Betrunken am E-Scooter gegen ein Auto geprallt
Krone Plus Logo
Juristische „Rache“
Im Abgasskandal klagt Autobauer jetzt zurück
