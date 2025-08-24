Hallstatt-Roman: Der Verrat liegt tief im Berg

„Krone“: Ihre Trilogie kommt gut an. Was, glauben Sie, ist das Erfolgsgeheimnis?

Jutta Leskovar: Urgeschichte wird oft als primitive Zeit gesehen, obwohl alles, was wir darüber wissen, eine ganz andere Sprache spricht. Besonders in der Hallstattzeit gab es hervorragendes Handwerk, intensive Vernetzung über ganz Europa, und das nicht nur am berühmten Fundort Hallstatt. Das will ich zeigen, aber diese Fakten sollen sich sanft in eine Geschichte fügen. Vor allem ist mir wichtig, dass man Spaß beim Lesen hat!