Hallstatt-Roman: Der Verrat liegt tief im Berg

Mord, Macht, Schicksal: Jutta Leskovars Hallstatt-Trilogie entführt in eine Welt zwischen Salzabbau, Stammeskriegen und starken Frauen – packender Trip in die Eisenzeit! Nun ist der dritte Band der historischen Romanreihe erschienen, er heißt „Salzberg-Tod“.
Der „Salzberg“ in Hallstatt hat es ihr doppelt angetan: Jutta Leskovar forscht als Prähistorikerin der OÖ Landes Kultur GmbH über die Hallstattzeit und sie schreibt Romane, die in dieser Epoche spielen.
Schauplätze im Salzkammergut
Nach „Salzberggöttin“ und „Salzbergerbin“ ist nun „Salzbergtod“ (alle drei Bücher im Verlag Gmeiner) erschienen. Der letzte Band erzählt die Geschichte von Adine, die als Bergherrin in Hallstatt lebt. Auch Bad Ischl, Traunkirchen oder der Dürrnberg bei Hallein sind Schauplätze im Buch.
„Krone“: Ihre Trilogie kommt gut an. Was, glauben Sie, ist das Erfolgsgeheimnis?
Jutta Leskovar: Urgeschichte wird oft als primitive Zeit gesehen, obwohl alles, was wir darüber wissen, eine ganz andere Sprache spricht. Besonders in der Hallstattzeit gab es hervorragendes Handwerk, intensive Vernetzung über ganz Europa, und das nicht nur am berühmten Fundort Hallstatt. Das will ich zeigen, aber diese Fakten sollen sich sanft in eine Geschichte fügen. Vor allem ist mir wichtig, dass man Spaß beim Lesen hat!
Was verbindet uns mit den Menschen früher?
Bei aller Vielfalt der Kulturen gibt es Dinge, die alle Menschen aller Zeiten verbinden. In Frieden leben wollen, gehört dazu. In meinen Geschichten bemühen sich die Leute genau darum. Außerdem möchte ich der oft verbreiteten Überzeugung von rein männerdominierten Gesellschaften etwas entgegensetzen. Was wir archäologisch über die Hallstattzeit wissen, spricht nicht für ein hierarchisches Patriarchat, aber auch nicht für eine Frauenherrschaft.
Planen Sie schon nächste Romane?
Ich habe natürlich Ideen für weitere Geschichten in diesem „Salzberg-Universum“. Es gibt so viele spannende Details aus dieser Zeit, die mir als Inspiration dienen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.