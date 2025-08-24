„Sinnloser und teurer Umweg für Bürger mit Brille“

Sein Vorschlag

Am fachärztlichen Befund und dem Ergebnis der Brillenglasbestimmung des Optikers bräuchte nur die mit dem Sehbehelf erzielte Sehstärke angegeben werden. „Wenn diese den Mindestvisus – 0,5 Prozent für Führerscheinklasse B – erreicht, kann die Behörde die Eintragung selbst vornehmen.“ Im Verkehrsressort des Landes verweist man auf bundesgesetzliche Vorgaben: „Uns sind die Hände gebunden.“