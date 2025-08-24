Typischer Einkauf wurde um bis zu 66% teurer

Bei den Preisen geht es weiter steil nach oben: Im Juli stieg die Inflation in Österreich, wie berichtet, um 3,6 Prozent. Vor allem um die Lebensmittel ist eine heiße Diskussion entbrannt. Die „Krone“ hat mithilfe des Preisradares des Landes Oberösterreich aufgeschlüsselt, wie sich die Kosten in unserem Bundesland seit 2020 entwickelt haben.