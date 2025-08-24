OÖ. Feuerwehrjugend räumt bei Bundesbewerb voll ab

Am Samstag, dem 23. August 2025 war Weiz in der Steiermark Schauplatz des 25. Bundes-Feuerwehrjugend-Leistungsbewerbs. 58 Gruppen aus ganz Österreich und Gästegruppen aus Italien, Deutschland und Liechtenstein – traten in der Strobl Arena gegeneinander an. Natürlich mit dabei: neun topmotivierte Jugendgruppen aus Oberösterreich, die sich in den letzten beiden Jahren durch ihre hervorragenden Leistungen bei den Oö. Landesbewerben qualifiziert hatten.