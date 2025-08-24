OÖ. Feuerwehrjugend räumt bei Bundesbewerb voll ab

Unsere Feuerwehrjugend räumte bei dem 25. Bundes-Feuerwehrjugend-Leistungsbewerb in Weiz (Stmk.) wieder voll ab: Sie erreichten auch dieses Jahr wieder die Top-Plätze im gemischten Bewerb und beim Mädchenbewerb.
Am Samstag, dem 23. August 2025 war Weiz in der Steiermark Schauplatz des 25. Bundes-Feuerwehrjugend-Leistungsbewerbs. 58 Gruppen aus ganz Österreich und Gästegruppen aus Italien, Deutschland und Liechtenstein – traten in der Strobl Arena gegeneinander an. Natürlich mit dabei: neun topmotivierte Jugendgruppen aus Oberösterreich, die sich in den letzten beiden Jahren durch ihre hervorragenden Leistungen bei den Oö. Landesbewerben qualifiziert hatten.
Unsere Feuerwehrjugend hat in den letzten Jahren bereits höchst erfolgreich am Bundesbewerb teilgenommen – und diesen Weg beeindruckend fortgesetzt. Ich bin stolz auf die herausragenden Leistungen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie ganz besonders auf unsere Jugendgruppen.
Robert Mayer, Landes-Feuerwehrkommandant
Bild: Spitzbart Wolfgang
Wie schon vor zwei Jahren in Lienz erliefen die Jugendgruppen aus Oberösterreich auch dieses Jahr wieder die Top-Plätze im gemischten Bewerb und beim Mädchenbewerb. Mit diesen Platzierungen hat Oberösterreich einmal mehr seine führende Rolle bei den Feuerwehrjugendbewerben unter Beweis gestellt, so der Oö. Landesfeuerwehrverband.
Bei dem Bewerb der Mädchengruppen konnte erneut die Gruppe aus Mitteregg-Haagen/Sand den obersten Stockerlplatz für sich beanspruchen.
