Aus Post-Duell wurde ein Fünfkampf mit Frauen-Duo

Die Nachfolge um Vize-Polizeichef Rudolf Keplinger wird immer spannender. Denn aus dem Duell zwischen dem Personalchef Günter Tischlinger und der bisherigen Keplinger-Stellvertreterin Karoline Stumptner wird ein Fünfkampf. Es gibt drei weitere Bewerber, alle mit Jus-Studium.
So hat auch Günter Tischlingers Stellvertreter Harald Weigl offiziell Interesse bekundet, wie auch Michael Hubmann, der derzeit beim Staatsschutz in Oberösterreich als Vize-Chef fungiert. So richtig spannend macht aber die Bewerbung von Jasmin Reiter, die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit, die Sache. Denn damit ist eine zweite Frau im Rennen. Bekanntlich macht bei gleicher Befähigung derzeit stets die Frau das Rennen, falls der zweite Bewerber ein Mann ist – aber was passiert, wenn zwei Damen gleich gut bewertet werden?
In Wien wird entschieden
Der Ball liegt schon in Wien, weil sich Gewerkschaft und Polizeichef Andreas Pilsl, wie erwartet, nicht einig wurden. Für böse Worte im „Flurfunk“ sorgt, dass der ehemalige Chef von Karoline Stumptner der Kommission vorsitzen soll.
