Aus Post-Duell wurde ein Fünfkampf mit Frauen-Duo

So hat auch Günter Tischlingers Stellvertreter Harald Weigl offiziell Interesse bekundet, wie auch Michael Hubmann, der derzeit beim Staatsschutz in Oberösterreich als Vize-Chef fungiert. So richtig spannend macht aber die Bewerbung von Jasmin Reiter, die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit, die Sache. Denn damit ist eine zweite Frau im Rennen. Bekanntlich macht bei gleicher Befähigung derzeit stets die Frau das Rennen, falls der zweite Bewerber ein Mann ist – aber was passiert, wenn zwei Damen gleich gut bewertet werden?