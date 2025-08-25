Drogenlenker raste mit 190 km/h vor Zivilstreife

Nicht nur der Alkohol- sondern auch der Drogentest waren bei einem 55-jährigen Raser am Sonntagnachmittag positiv. Der Linzer war mit einem ausgeborgten Wagen Richtung zu Hause unterwegs, als er einer Zivilstreife auffiel. Bei der Nachfahrt beschleunigte der Mann den Wagen auf bis zu 190 km/h.
Ein 55-jähriger Autofahrer aus Linz lenkte einen ausgeborgten PKW am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der B127 von Rohrbach kommend in Richtung Linz. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise nahm die hinter ihm fahrende Zivilstreife die Nachfahrt auf. Während der Nachfahrt geriet der Lenker mit seinem PKW immer wieder weit nach rechts über die Randlinie und dann wieder nach links an die Mittellinie.
Nach der Mühltalbrücke begann der Lenker die Geschwindigkeit zu erhöhen und erreichte im Gemeindegebiet Kleinzell im Mühlkreis 180 km/h, kurz darauf erreichte er 190 km/h während der Nachfahrt. Der Lenker wurde schließlich im Gemeindegebiet St Martin im Mühlkreis angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass der Lenker offensichtlich beeinträchtigt war.
Führerschein abgenommen
Ein Alkotest erbrachte einen positiven Wert. Dazu gab der 55-Jährige an gegen Mittag Kokain konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Eine klinische Untersuchung ergab die Fahruntauglichkeit des Lenkers. Der Führerschein wurde ihm abgenommen und eine Anzeige folgt.
