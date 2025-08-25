Drogenlenker raste mit 190 km/h vor Zivilstreife

Ein 55-jähriger Autofahrer aus Linz lenkte einen ausgeborgten PKW am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der B127 von Rohrbach kommend in Richtung Linz. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise nahm die hinter ihm fahrende Zivilstreife die Nachfahrt auf. Während der Nachfahrt geriet der Lenker mit seinem PKW immer wieder weit nach rechts über die Randlinie und dann wieder nach links an die Mittellinie.