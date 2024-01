Frau nach Kollision mit Snowboarder verletzt

Am Dienstag war eine Snowboarderin in Lech in Richtung Madloch Talstation auf der Piste unterwegs, als sie ohne Einwirkungen einer anderen Person plötzlich stürzte. Direkt hinter fuhr ein Mann ebenfalls auf einem Snowboard den Hang hinab. Vom Sturz der Snowboarderin überrascht, konnte er nicht mehr rechtzeitig abbremsen beziehungsweise ausweichen und prallte mit voller Wucht gegen den Rücken der Frau.