Rote Box und Bier | Müder Kurz-Prozess

Müder Kurz-Prozess. Mit frischem Wind punktete noch vor gar nicht langer Zeit auch Sebastian Kurz. Der türkise Heilsbringer machte seine Partei zur „neuen Volkspartei“. Mittlerweile sieht er - wie auch längst wieder die ÖVP - einigermaßen alt aus, zumindest im übertragenen Sinn. Wie alle wissen, plumpste Kurz aus der Politik und steht nun seit Monaten als Angeklagter wegen Falschaussage vor dem Parlaments-Untersuchungsausschuss vor Gericht. Auch am Dienstag. Die „Krone“-Gerichtsbeobachter berichten, dass sich dort längst auch Müdigkeit eingeschlichen hat. War an den ersten Prozesstagen das Gericht zum Platzen gefüllt, verirrt sich nun nur noch gut ein Dutzend Zuhörer in den Saal. Vielleicht auch deshalb, weil wieder weitere Zeugen den angeklagten Ex-Kanzler entlasten. Das ist dann eben nicht so spektakulär wie ein Auftritt des ehemaligen Kurz-Vertrauten Thomas Schmid, der den noch immer jungen Altpolitiker schwer beschuldigte.