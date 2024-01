Bürgermeister fühlen sich von den ÖBB „überrollt“

So klein und schon ein Bahnübergang. Nur ein paar schmale Holzbretter zieren zwei alte Gleise mitten in Schönberg am Kamp, einem kleinen Ort im weiten Land. Nur ein paar Mal im Jahr wird der Bahnübergang von Winzern verwendet, etwa wenn diese ihre Trauben auf Traktoren transportieren. 500.000 Euro will die ÖBB nun aber vom Bürgermeister des 1859-Einwohner Orts, damit das auch bei der nächsten Weinlese wieder möglich ist.