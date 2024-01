Stelzhamer-Stück: Dichter und radikaler Antisemit

Was den Dramatiker aus Schlierbach aber an Franz Stelzhamer interessiert, ist diffiziler. Der bis heute verklärte Heimatdichter, auch Urheber der oberösterreichischen Landeshymne, muss als Mensch zwar ein Charmeur gewesen sein, aber politisch war er ein radikaler Antisemit, was er auch in Essays verschriftlichte. Das ist mittlerweile weithin bekannt und führte bereits zu Diskussionen über die Landeshymne, die aber ins Leere liefen.