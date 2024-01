Mehrere Demos gegen Rechtsextremismus am Freitag

Sperre ab Operngasse in Wien

Laut ÖAMTC ist von einer Sperre des Rings ab der Operngasse bis in die späten Abendstunden auszugehen. Er empfiehlt daher, etwa auf die Linke Wienzeile sowie rund um den Karls- und Schwarzenbergplatz auszuweichen. Auch in Innsbruck und Salzburg sind am Freitag Demonstrationen geplant. In der Tiroler Landeshauptstadt beginnt „Aufstehen gegen Rechts.Tirol für Demokratie und Vielfalt“ um 17 Uhr am Landhausplatz, zur selben Zeit ist in Salzburg der Protest „Gemeinsam für Menschlichkeit, Solidarität und gegen Extremismus“ vor dem Hauptbahnhof geplant. Hinter diesen Protesten stehen mitunter Fridays For Future, Omas gegen Rechts und die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (ÖH) Salzburg.