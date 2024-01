Anti-Rechts-Demo wegen Massenandrangs abgebrochen

Klare Kante gegen rechte Netzwerke

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte am Freitagabend: „Die Botschaft an die AfD und ihre rechten Netzwerke ist: Wir sind die Mehrheit, und wir sind stark, weil wir geschlossen sind und weil wir entschlossen sind, unser Land und unsere Demokratie nach 1945 nicht ein zweites Mal zerstören zu lassen.“ Auch in den vergangenen Tagen waren in mehreren Städten schon Zehntausende „gegen rechts“ auf die Straße gegangen.