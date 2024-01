Dunkle Wolken über beliebter Strandbar an Traun

2025 läuft Pachtvertrag für das Isola Bella in Wels aus. Es sieht nicht danach aus, dass die Stadt die Plattform für die Bar, die in den heißen Tagen pures Strandbarfeeling vermittelt, weiter vermietet. In unmittelbarer Nähe soll im neuen Volksgarten ein Lokal mit womöglich ähnlichem Angebot eröffnen.