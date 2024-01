„Hallo Süße, bin 38 Jahre stehe auf junge Girls“

„Hallo Süße, ich bin 38 Jahre und stehe auf junge Girls - stört dich das?“ Völlig ungeniert ging jener Pädophiler (41), der in Wels nicht rechtskräftig zu vier Jahren Haft und Einweisung in eine forensische Anstalt verurteilt worden war, auf die Jagd nach Mädchen um die zehn Jahre. Viele Kinder reagierten nicht, manche schrieben „Bist du grauslich“, aber andere bissen an: 20.000 perverse Chats, bei denen sich die Kinder auch nackt auszogen und sexuelle Handlungen vollzogen, waren am Rechner gespeichert.