AfD will über EU-Austritt abstimmen lassen

Die AfD sieht das Brexit-Votum auch als Vorbild für Deutschland. In einem Interview betont Bundessprecherin Alice Weidel, dass das Ziel ihrer Partei allerdings zunächst eine Reform der EU sei. In Deutschland wird spätestens seit den Berichten über eine umstrittene Konferenz mit Rechtsextremen in Potsdam diskutiert, ob man juristisch gegen die rechtspopulistische Alternative für Deutschland vorgehen kann (siehe Video oben).