Alle Spitäler arbeiten nun gegen Krebs zusammen

Videokonferenzen zu Tumoren

Zugleich sei die Vernetzung aller oö. Häuser in der Krebstherapie „im deutschsprachigen Raum einzigartig“. Es werde eine „flächendeckende, in ihrem Leistungsspektrum aufeinander abgestimmte, onkologische Versorgung“ ermöglicht, führte LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP), die auch für das Gesundheitswesen verantwortlich ist, aus. Egal, wo ein Krebspatient künftig in Oberösterreich ins Spital komme, er werde immer die gleiche Behandlung erhalten, da Ärzte und Pflegepersonal in sogenannten Tumorboards via Videokonferenzen jeden einzelnen Krebspatient besprechen.