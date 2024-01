Nach Hiobsbotschaft tritt Bürgermeister zurück

Neuwahl wohl am 9. Juni

Bis zur Neuwahl voraussichtlich am 9. Juni (zeitgleich mit der EU-Wahl) wird Mühlböcks Tochter und Vizebürgermeisterin Christina Mühlböck-Oppolzer die Amstgeschäfte führen. Ob sie auch als Spitzenkandidatin in die Bürgermeisterwahl gehen wird, entscheidet sich am 8. Februar bei der Jahreshauptversammlung der SPÖ. „Diese Entscheidung will ich abwarten. Zuletz hat sich aber ganz klar eine Nummer eins herauskristallisiert. Für mich wäre sie schwer in Ordnung“, so der Langzeit-Bürgermeister.