Zwei Taxler wurden Opfer von einem Betrüger

Selbes Spiel am Samstag

In der Nacht auf Samstag kam es zu einem weiteren Taxibetrug in Wels. Gegen 1.40 Uhr ließ sich wieder ein Mann von Linz nach Wels chauffieren. Am Ziel angekommen, erkläre der Täter dem 55-jährigen Taxilenker, kein Bargeld bei sich zu haben. Er erklärte, den Fuhrlohn abzugeben und stieg aus - zurück kam er aber nicht wieder. Ob es sich dabei möglicherweise um denselben Täter handelt, ist Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen.