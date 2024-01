Ja, ich bin schon am Googlen. Schau mir auf der Landkarte die Sperrzone an - ein Radius von 46 Kilometern um Davos. Könnte jetzt zu diskutieren anfangen, ob mein kleiner Sohn heute seine Drohne, die er zu Weihnachten bekommen hat, starten darf oder nicht, weil unser Haus justament am äußersten Rand dieser 46 Kilometer liegt. „Lieber nicht steigen lassen“, werde ich ihm raten, wenn er von der Schule kommt. „Warte, bis Selenskyj und Li Qiang ihre Hüftschwünge im Schnee absolviert haben.“ Wollen hier keinen Großeinsatz riskieren. Angeblich kann ein Eurofighter, der in Zeltweg stationiert ist, jeden Punkt Österreichs innerhalb von sieben Minuten erreichen. Ich höre wieder ein dumpfes „Flap-Flap-Flap“. Wann ist der Kriegslärm, äh der „Nacheile“-Lärm zu Ende? Ah, am Wochenende.