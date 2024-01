Wie der menschliche Körper auf Minusgrade reagiert

Kinder, Säuglinge und ältere Personen seien besonders gefährdet. „Wenn die Körpertemperatur fällt, verlangsamen sich die Stoffwechselprozesse, was zu einer beeinträchtigten Bewusstseinslage und verminderten Herzfrequenz führt. Die Durchblutung der Extremitäten wird reduziert, was zu Erfrierungen führen kann“, so der Mediziner. Während es bei einer geringen Unterkühlung, also zwischen 32 und 35 Grad Körpertemperatur, ausreicht, auf warme Decken, Oberflächen und Luft zu setzen, müssen bei einer Körpertemperatur zwischen 28 und 32 Grad warme Infusionen verabreicht werden. Bei einer schweren Unterkühlung, also unter 28 Grad Körpertemperatur, sind invasive Maßnahmen wie die Erwärmung des Blutes außerhalb des Körpers über eine Herz-Lungenmaschine unumgänglich.