Haselwanter-Schneider will Bürgermeisterin werden

Nun ist es fix. Die Liste-Fritz Parteiobfrau Andrea Haselwanter-Schneider geht bei der Innsbruck-Wahl am 14. April als Spitzen- und Bürgermeisterkandidatin ins Rennen. Mit ihrer Kandidatur will sie eine „Alternative zu den Altparteien“ sein. „Ich trete nicht für mich selber an“, sagte sie bei der Bekanntgabe am Donnerstag im Rahmen eine Pressekonferenz.