FPÖ-Mann Landbauer erstaunt mit Schilling-Sager

Während sich die Bundesregierung eine Nulllohnrunde verordnete, kommt es in einigen Bundesländern zu „abgespeckten“ Erhöhungen. So auch in Niederösterreich. Zur Jahresmitte werden dort die Gehälter um satte 9,7 Prozent erhöht. Die Folge: Landbauer wird dann mit einem Bruttogehalt von etwa 20.500 Euro mehr verdienen als sein Parteichef Herbert Kickl oder Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) - der immerhin das zweithöchste Amt der Republik innehat.