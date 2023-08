FPÖ-Politiker schießen bei Gehalt gegen Kickl

Der blaue Bundesparteichef fordert, die Erhöhung der Politikergehälter auch in den Ländern auszusetzen. Das stößt allerdings auf wenig Gegenliebe innerhalb der Partei. In Salzburg und Oberösterreich haben sich die ÖVP-FPÖ-Landesregierungen am Freitag gegen eine Nulllohnrunde bei den eigenen Bezügen entschieden. Die Gehälter der Landespolitiker werden dem Vorschlag der Bundesregierung entsprechend der Inflation angepasst und ab Jänner 2024 um 4,85 Prozent erhöht.