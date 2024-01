Warum Cyberkriminelle in Wien Papierköder auslegen

In Wien liegt Kryptogeld auf der Straße - zumindest hatte es in den letzten Tagen den Anschein. Im ganzen Stadtgebiet wurden mysteriöse Zettel auf Straßen und Gehsteigen gefunden, bei denen es sich laut Aufdruck um den Schlüssel zu einem Bitcoin-Vermögen handeln soll. Wer den vermeintlichen Bitcoin-Schatz in Euros umwandeln möchte, erlebt eine böse Überraschung.