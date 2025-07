So profitieren Männer von ein paar Extra-Kilos

Spätestens bei der jährlichen Vorsorgeuntersuchung des Hausarztes kommt er zur Sprache: Der sogenannte Body-Mass-Index, kurz BMI, teilt Menschen grob in unter- (BMI < 18,5), normal- (18,5-25) und übergewichtig (25 – 30) bis adipös (> 30) - also krankhaft fettleibig – ein. Letzteres ist inzwischen eher die Regel, denn laut einer Anfang März veröffentlichten Studie der University of Washington werden die Menschen weltweit immer dicker.