Mayr im Mehrkampf-Mekka Frankreichs Siebente!

WM-Trauben hängen hoch

Bereits in drei Wochen starten Mayr und Lagger beim Wieslaw Czapiewski Memorial in Nakło nad Notecią bei Bydgoszcz, da ist dann auch Ivona Dadic von Österreich mit dabei. Schließlich bestreitet dieses Trio am 23./24. August in Eisenstadt die österreichischen Mehrkampf-Meisterschaften, zum letzten Qualifikations-Termin für die WM im September in Tokio. Die Trauben für eine WM-Teilnahme aber hängen hoch …