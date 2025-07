Neuer Denkraum eines Vorausgegangenen

Die Bibliothek war immer schon Anziehungspunkt von Wissenschaft und Kunst, von intellektueller Auseinandersetzung und der Orientierung in Gedankenräumen, die andere zuvor erschaffen haben und zum Weiterdenken einladen. Ein Ort der Welten-Schau, der Konzentration, der Fülle und der Vereinzelung. Vorarlberg ist nun um einen solchen Ort der Sammlung reicher: In Lustenau wurde die „Fachbibliothek für Kunst- und Kulturgeschichte des DOCK 20 und der Bibliothek Lustenau“, so der etwas sperrige Titel, vor kurzem eröffnet. Gespeist wurde diese Bibliothek ausschließlich aus Büchern, in denen einst der Kurator und langjährige Bregenzer Kulturamtsleiter Wolfgang Fetz geblättert hat. Als er im Sommer 2022 unerwartet verstarb, hinterließ er über 10.000 Bücher, die alle fein säuberlich und einer eigenen Ordnung folgend in den Regalen seiner Wohnung standen. Ein überreicher Fundus an Werken zu Kulturtheorie und Kunstgeschichte, zu Philosophie und Poetik – erwähnenswert ist auch die Sammlung an Kochbüchern und gastrosophischen Schriften.