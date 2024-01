Von der Leyen fordert bei KI mehr Tempo in Europa

Bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mehr Tempo in Europa gefordert. „Europa muss sich ins Zeug legen“, sagte von der Leyen am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz. Mit den richtigen Investitionen könne die EU „den Weg für eine verantwortungsvolle Nutzung der KI weisen“, erklärte von der Leyen.