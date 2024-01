Hafermilch-Pancakes mit Nüssen und Rosmarinapfel

So wird es gemacht: Alle Zutaten für den Teig in eine Schüssel geben und mit einem Schneebesen verrühren. Den Teig im Anschluss daran kurz rasten lassen. Einen kleinen Klecks Öl in einer Pfanne erhitzen. Zwei Esslöffel Teig in die Pfanne geben und mit einem Löffel in eine runde Form streichen. Pancakes bei mittlerer Hitze goldgelb backen. Sobald sich auf der Oberfläche kleine Bläschen bilden und die Ränder fest werden, kann man die Pancakes vorsichtig wenden. „Die Pancakes auf ein Teller geben und mit den gewünschten Toppings garnieren“, schildert