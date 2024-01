Microsoft: Milliardenschwerer KI-Pakt mit Vodafone

Milliardeninvestition geplant

Vodafone erklärte, man werde in den kommenden zehn Jahren 1,5 Milliarden US-Dollar (1,4 Milliarden Euro) in die Dienste investieren, die gemeinsam mit Microsoft entwickelt würden. Der Deal läuft aber nicht nur in eine Richtung: Der US-Konzern wird der Mitteilung zufolge die Festnetz- und Mobilfunkdienste von Vodafone nutzen.