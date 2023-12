Microsoft kooperiert mit Gewerkschaften bei KI

Microsoft will in Zusammenarbeit mit den US-Gewerkschaften Richtlinien für den Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt erarbeiten. Der Softwarekonzern und der Verband AFL-CIO, der 60 Gewerkschaften mit insgesamt 12,5 Millionen Mitgliedern vertritt, kündigten am Montag eine Kooperation zur Weiterbildung von Beschäftigten an.