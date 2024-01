Nach Windows-Taste bringt Microsoft jetzt KI-Knopf

Microsoft liefert sich in Sachen Künstlicher Intelligenz ein erbittertes Wettrüsten mit dem Rivalen Google. Im vergangenen Jahr gelang es dem Redmonder Softwareriesen, der groß in den KI-Pionier OpenAI investiert hat, Google in einigen Punkten abzuhängen. Mit der neuen KI-Offensive will man der Konkurrenz nun keine Verschnaufpause gönnen.