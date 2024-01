Chinas Militär kauft weiterhin KI-Chips von Nvidia

Es sei unrealistisch zu glauben, dass die US-Exportbeschränkungen „wasserdicht“ seien, da die Chips klein seien und leicht geschmuggelt werden könnten, sagte Chris Miller, Professor an der Tufts University und Autor von „Chip War: The Fight for the World‘s Most Critical Technology“. Das Hauptziel bestehe darin, „Sand ins Getriebe der chinesischen KI-Entwicklung zu streuen“, indem es erschwert werde, große Einheiten fortschrittlicher Chips zu bauen, mit denen KI-Systeme trainiert werden könnten.