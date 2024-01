Legion Go im Test: Besser als das Steam Deck?

Was als erfolgreiches Experiment namens Steam Deck begann, schlägt in der IT-Industrie immer höhere Wellen: Leistungsstarke Mini-Gaming-PCs im Mobilkonsolengewand boomen und immer mehr Hersteller wollen ihren Teil vom Kuchen. Aber was taugen die neuen Windows-PCs für mobiles Gaming und welche Vor- und Nachteile haben sie gegenüber Spielkonsolen? Wir haben es mit dem Lenovo Legion Go ausprobiert.