70-Jähriger stürzt 60 Meter in felsiges Gelände

Der ortskundige Senior hatte sich am Sonntagabend von der auf 1854 Metern Seehöhe gelegenen Alpe Netza auf den Weg in Richtung Netzamaisäß (1635 Meter) gemacht. In der Dunkelheit allerdings stolperte er und stürzte dann in einem steilen, felsdurchsetzten Waldgebiet rund 60 Meter in die Tiefe. Dort blieb er verletzt liegen.