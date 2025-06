Extreme Hitze: Bereits mehrere CO-Unfälle in Wien

In einigen Fällen konnte Schlimmeres durch ausreichendes Lüften verhindert werden – doch nicht immer ging es glimpflich aus. Vergangenen Donnerstag kam es in Döbling zu einem folgenschweren CO-Unfall: Eine Frau kollabierte während des Duschens im Badezimmer. Die Einsatzkräfte konnten die Betroffene erfolgreich reanimieren, sie wurde danach ins Krankenhaus gebracht. Als Ursache wurde ein mobiles Klimagerät ausgemacht, das für gefährlichen Unterdruck in der Wohnung sorgte.