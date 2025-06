Tatsächlich steigt die Gefahr eines Dritten Weltkriegs stetig. In der Hauptrolle dabei: die von Donald Trump geführten USA. Als der US-Präsident verkündete, er werde in zwei Wochen über ein Eingreifen im Krieg zwischen Israel und Iran entscheiden, war der Angriffsbefehl gegen den Iran in Wahrheit bereits erteilt. Die USA erprobten mit diesem Schlag erstmals ihre bunkerbrechenden Superbomben und nahmen die Gefahr einer radioaktiven Verstrahlung in Kauf. Eine mögliche Rache des auf Terror spezialisierten Mullah-Regimes versetzt die Welt in höchste Alarmstufe. Der Westen, zuvor von Trump mit Strafzöllen überzogen, ist derart froh über eine Pause im Handelskrieg, dass er Trump nun ohne Einwände gewähren lässt.