Knallharte Abrechnung: „Ende einer Formel-1-Ära!“

Lando Norris schlägt zurück, McLaren feiert einen Doppelsieg und Red Bull erlebt ein Debakel: Das Formel-1-Wochenende in Spielberg hatte wieder einiges zu bieten. Lob gab es für Norris, einen Abgesang wiederum für Weltmeister Max Verstappen und Co. Wie das Spektakel in anderen Ländern wahrgenommen wurde, zeigt ein kurzer Blick in die Pressestimmen.