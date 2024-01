Hisbollah droht mit besonders furchtbarem Krieg

Verhandlungen zu möglichem Waffenstillstand

Damush äußerte sich kurz vor der Ankunft des US-Gesandten und Vermittlers Amos Hochstein in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Dieser sei zu Verhandlungen zu einem möglichen Waffenstillstand an der israelisch-libanesischen Grenze in den Libanon gereist, wie es aus Regierungskreisen hieß.