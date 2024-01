Weiteres hochrangiges Hisbollah-Mitglied getötet

Ein Hisbollah-Sprecher bestätigte den Tod Bardjis. Der Sprecher der Schiitenmiliz betonte jedoch, er sei kein Kommandant der Hisbollah gewesen. Die israelische Armee hat sich bisher nicht zu dem Angriff geäußert. Barji sei in einem Auto auf dem Weg zur Beerdigung des am Vortag bei einem israelischen Angriff getöteten Hisbollah-Kommandeurs Wissam al-Tawil in dem Ort Kherbet Selem im Südlibanon gewesen, als eine Rakete in das Fahrzeug einschlug, sagten Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur.